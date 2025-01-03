Camide imam krizi: Cemaat sırayla namaz kıldırıyor

03 Ocak 2025 11:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:48

İstanbul Arnavutköy ilçesinde bulunan bir camide, imamın yaklaşık 7 ay önce tayininin çıkmasıyla birlikte cemaat imamsız kaldı. Bu süre içinde dilekçeyle başvuru yapan ve cevap bekleyen cemaat, Regaip Kandili'nde de imam bulunmaması üzerine duruma tepki gösterdi.

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İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan Hazreti Mevlana Camii'nin imamı tayin​ nedeniyle başka bir camide görevlendirildi. İmam​ yaklaşık 7 ay önce camiden ayrıldı. İmamın ayrılmasında sonra bu süre zarfında yerine yeni bir imam atanmadı.

Camii cemaati, Arnavutköy İlçe Müftülüğü'ne dilekçe vererek imam atanması talebinde bulundu. Bu talebin üstünden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen camiye yeni bir imam gönderilmedi.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Özellikle 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde camiye imam gelmemesi cemaatin tepki çekti. Cemaat, yetkililerden çözüm için yardım talep etti.

"PARA TOPLAYIP KENDİMİZ İMAM MAAŞI ÖDEDİK"

Duruma tepki gösteren Arif Maviş isimli vatandaş, “Ben 25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Bu camiye 7 veya 8 aydır imam atanmadı. Müftülük imam atandığını söylüyor ama gelen imamlar bir gün geliyor sonra gelmiyor. Biz kendi imkanlarımızla para toplayıp kendimiz imam maaşı ödedik. İmamızın daha önceden vardı ama atandı ve yeni imam gelmedi. Burada namazı biz kendimiz kıldırıyoruz işin ehli olan veya olmayan kişiler namaz kıldırıyor. Burada hocamızın yaklaşık 80 öğrencisi vardı Kuran-ı Kerim dersleri veriyordu. Şuanda camiye gelen öğrenci yok” diye konuştu.

"BİZİM SABRIMIZ TAŞTI ARTIK KAPILARI AÇIYORUZ İMAM BEKLİYORUZ"

Yine camii cemaatinden olan Recep Söğütlü ise “3 aylara girdik biz bir imam gelsin bize sohbet versin isteriz. Bizim sabrımız taştı artık. Kapıları açıyoruz imam bekliyoruz imam gelmiyor. Kaç aydır bu şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

ARNAVUTKÖY MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Arnavutköy Müftülüğü'nden edinilen bilgiye göre; imamın tayin olması nedeniyle kadro açıldığını, camiye imam olarak atanacak kişiler için sınav süreci olduğunu bu süreç içerisinde geçici görevlendirmeye farklı imam ve müezzinlerin camiye görevlendirildiğini ancak haftalık izin, yıllık izin, sağlık problemleri nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığını, atama yapılmasıyla alakalı sürecin devam ettiğini belirtildi.