Camii hoparlöründen akılalmaz anons! Hırsızlığa destek: Ekiplere kapınızı açmayın

07 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:24

Şırnak'ın İdil ilçesinde; yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi. İlçenin Açma köyüne giderek abonelerin sayaçlarını kontrol etmek isteyen ekiplerin önü kesildi.

YOLA OTURDULAR, ARAÇLARIN KÖYE GİRMESİNE İZİN VERMEDİLER

Ekiplerin önü kesilince destek için yanlarında bulunan jandarma ekipleri, aracın önünü kesen köylülere müdahale etti. Jandarma müdahalesinin ardından köylüler yolun üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi.

MÜEZZİNDEN HIRSIZLIĞA DESTEK

Bu arada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "kapınızı açmayın" dedi. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

EKİPLER KÖYE GİREMEYİNCE BÖLGEDEN AYRILDI

Jandarmanın tüm çabalarına rağmen köylüler ekiplerin girişine izin vermedi. Yaşanan gerilimin tırmanmaması için Dicle Elektrik kaçak kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı. Yetkililer, burada daha sonra yeniden bir kaçak kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı. Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi. Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.