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 | Özge Sönmez

Yurdun dört bir yanında bayram namazı coşkusu! Binlerce vatandaş camilere akın etti

Ramazan ayının sona ermesinin ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Yılın ilk bayram namazını saat 06.22'de Iğdır'da kılındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 08:19

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

TÜRKİYE'DE İLK NAMAZ IĞDIR'DA KLINDI

Iğdır'da vatandaşlar Ramazan ayı boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22'de kıldı.

MALATYA

Malatya’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın etti. Namazın ardından Malatya protokolü, cemaatle bayramlaştı

KARS

Kars’ta Ramazan Bayramı sabahı, vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Kentte sabahın erken saatlerinde camilere gelen yüzlerce kişi, birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Toparlanma sürecinin devam ettiği depremin merkezi Kahramanmaraş'ta binlerce vatandaş Abdülhamid Han Camii'nde bayram namazı kıldı.

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ERZURUM

Erzurum'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşamak için sabah namazı sonrası camilere akın etti.

VAN

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın edildi. Kılınan bayram namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'nde, cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Okunan hutbede; huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevinci yaşanıldığı belirtildi.

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