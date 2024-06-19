Raflardaki terlikleri gözüne kestirdi! Camideki hırsızlık anı kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:41
Bursa'da camiye giren bir hırsız, raflarda bulunan terlikleri gözüne kestirdi. Terlikleri saniyeler içinde çalan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda; öğle saatlerinde Değirmenönü Merkez Camii'ye gelen bir hırsız raflarda bulunan terlikleri gözüne kestirdi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluğu bulur bulmaz terlikleri alarak kapıya yöneldi. Çaldığı terlikleri ayağına giyen hırsız, kendi ayakkabılarını da eline alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı