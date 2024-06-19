Raflardaki terlikleri gözüne kestirdi! Camideki hırsızlık anı kamerada

19 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:41

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda; öğle saatlerinde Değirmenönü Merkez Camii'ye gelen bir hırsız raflarda bulunan terlikleri gözüne kestirdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluğu bulur bulmaz terlikleri alarak kapıya yöneldi. Çaldığı terlikleri ayağına giyen hırsız, kendi ayakkabılarını da eline alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.