Can pazarının yaşandığı kaza kamerada: Ölümle burun buruna geldiler
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 May 2024 09:16 - Güncelleme : 13 May 2024 09:32
Adana’da 4 aracın karıştığı 7 kişinin de yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada; 7 kişi yaralanmıştı. Zincirleme trafik kazasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarpması, araçta yolcu olarak bulunan kişinin de cep telefonu kamerasıyla bu anı kaydetmesi görüntüde yer aldı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan, 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı