Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası yaşandı! Kuzey yönü geçişlere kapandı

01 Haziran 2024 06:56 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 06:58

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Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan gemiye ekipler müdahale etti. Boğazda bir süre trafik aksaması yaşandı.

Boğaza kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi, boğaz kuzey yönden trafiğe kapatıldı.

66 bin ton mısır yüklü gemi, KEGM ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu sonrası römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.