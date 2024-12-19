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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 04:58 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 05:08
Çanakkale Boğazı&#039;nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 02.05 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı​'nda etkisini artıran yoğun sis​, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 02.05 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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