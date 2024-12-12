Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

12 Aralık 2024 07:54 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:02

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı​'nda gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Çanakkale Boğazı gemi trafiği​, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.”