Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 07:54 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:02
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.”
Kaynak: tgrthaber.com