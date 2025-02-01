Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli!

01 Şubat 2025 08:58 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.