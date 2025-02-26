Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu.
Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 05.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.