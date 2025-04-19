Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli! Çift yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran sis nedeniyle deniz ulaşımında görüş mesafesi düştü. Boğaz saat 06.25 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Öte yandan Çanakkale-Eceabat feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğaz'ında sabah etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Bununla birlikte Boğaz'da çift yönlü transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney'den giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

FERİBOT SEFERLERİ DE GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Gemiler Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle boğaz hattında Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.