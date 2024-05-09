Çanakkale Boğazı’nda panik anları!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 09:48 - Güncelleme : 09 May 2024 09:52
Çanakkale Boğazı’nda içinde 5 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Kilitbahir Kalesi önlerinde 10 metre uzunluğunda, içinde 5 kişi bulunan tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı