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Çanakkale Boğazı’nda panik anları!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 09:48 - Güncelleme : 09 May 2024 09:52
Çanakkale Boğazı’nda panik anları!

Çanakkale Boğazı’nda içinde 5 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Kilitbahir Kalesi önlerinde 10 metre uzunluğunda, içinde 5 kişi bulunan tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı.

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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