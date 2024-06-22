Çanakkale Boğazı'nda alarm! Gemi trafiği askıya alındı

22 Haziran 2024 16:28 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:51

Çanakkale Boğazı'nda akşam saatlerine doğru meydana gelen tanker arızası nedeniyle gemi trafiği durdu.

Malta’dan Kocaeli’ne giden 247 metre uzunluğundaki ‘Paros’ isimli dolu akaryakıt tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Lapseki önlerinde makine arızası yaptı.

KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Arızaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Paros isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.