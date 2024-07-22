Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu 

22 Temmuz 2024 20:00 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:03

AFAD verilerine göre Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, özellikle İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem sonrası bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

GÖZLER MARMARAYA ÇEVRİLDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen deprem sonrası açıklamada bulundu. Deprem sonrası Marmara'ya dikkat çeken Yer Bilimci Görür, "Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." dedi.