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Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 20:00 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:03
Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu 

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12 saniye boyunca etkili olan deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. 

AFAD verilerine göre Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. 

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, özellikle İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu  - 1. Resim

Deprem sonrası bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

Çanakkale depremi sonrası korkutan görüntüler! Bazı evlerde çatlak oluştu  - 2. Resim

GÖZLER MARMARAYA ÇEVRİLDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden, Çanakkale’de meydana gelen deprem sonrası açıklamada bulundu. Deprem sonrası Marmara'ya dikkat çeken Yer Bilimci Görür, "Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." dedi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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