Çanakkale Savaşı'ndan kalma 109 yıllık top mevzileri ortaya çıktı

27 Ağustos 2024 14:20 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:21

Tarihin en sert en kanlı savaşı, Türklerin bütün dünyaya diz çöktürdüğü Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı bölgelerde yeni bulgulara rastlanıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda devam eden çalışmalar kapsamında, dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşa ait izler, gün yüzüne çıkıyor.

OSMANLI TOP MEVZİSİ TESPİT EDİLDİ

Seddülbahir mevkiinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları’nda bölgenin savunması için kullanılan 15 Osmanlı top mevzisi tespit edildi. Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen top mevzileri gün yüzüne çıkarılıyor.

Seddülbahir mevkiinde bulunan top mevzilerinde incelemelerde bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ''Çanakkale tarihi alan dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 15 adet top mevzisi yani Çanakkale'yi Geçilmez yapan Mehmetçiğin büyük bir destan yazdığı ve kahramanlık örneği sergilemiş olduğu Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış top mevzileri gelen ziyaretçiye açık hale getiriliyor'' dedi.

ÇANAKKALE DESTAN BÖYLE YAZILDI

Kaşdemir, ''Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde o büyük kahramanların parmak izleri var. Ve savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz. İşte Mehmetçik, o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı işte bu toplarla geçilmez yaptı'' dedi.