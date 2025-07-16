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16.07.2025

ÇANAKKALE VE TEKİRDAĞ'DA ÇİĞERLERİMİZ YANIYOR!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınlarına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şarköy'de çıkan yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Ayvacık'ta ise Tuzla, Naldöken, Çamköy ve Taşağıl köyleri önlem olarak tahliye edildi. İşte Çanakkale ve Tekirdağ'daki orman yangınlarında son durum... 
 

Tarih 10:13

14 UÇAK, 13 HELİKOPTER VE YÜZLERCE PERSONEL ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevlerle;  14 uçak, 13 helikopter, 114 arazöz, 10 iş makinesi ve 684 personel mücadele ediyor.

 

Tarih 09:58

YANGINA KUŞ MU SEBEP OLDU?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını söyledi.

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Tarih 08:00

AYVACIK'TA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Tarih 07:00

TEKİRDAĞ'DA 21 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı. İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı.

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Tarih 01:00

"GECE BOYU SÜREKLİ MÜDAHALE DEVAM EDECEK"

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan, 3 mahallenin boşatıldığı ve Çanakkale sınırına da geçen orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edileceği belirtildi.

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Tarih 00:45

ALEVLER ÇANAKKALE SINIRINA GEÇTİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Çanakkale sınırını geçti.  Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, söndürme çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Şarköy Kocaali mevkii etrafında bir yangınımız meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 11 tane aracımız derhal müdahale etti. Çevre illerden ve ilçelerden yaklaşık 104 araçla müdahale ettik ancak yangın özellikle sert esen ve zaman zaman yönünü değiştiren rüzgardan kaynaklı olarak yayıldı. Önce Kocaali köyümüzü tahliye ettik ardından Şenköy'ü tahliye ettik. Arkasından Kızılcaterzi köyünü de sirayet etme ihtimaline karşı tahliye kararı aldık. Gece saatlerinde hava araçlarımız çalışmalarını durdurdu, çevre il ve ilçelerden ek dozer ve greyderler talep ettik, onlar yola çıktı. Edirne'den, kendi ilimizden, çevre illerden ek TOMA'lar geliyor. Özellikle köylerin yangından korunması anlamında onlara iş düşecek. Yeni aldığımız bilgiye göre de yangın Çanakkale sınırlarına doğru geçti. Çanakkale Valiliği de yangına müdahale ediyor, ekiplerini orada tutuyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Ayvacık'ta da bir yangın var. Çanakkale Valiliği her iki yangına da müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

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Tarih 00:30

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından alevlerin yaklaşıp tehdit altına aldığı Kızılcaterzi Mahallesi de boşaltıldı.

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