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Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 20:46 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 20:46
Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale​'nin Yenice​ ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza​, saat 19.00 sıralarında Yenice-Çan karayolu İdris Dayı mevkiinde meydana geldi. Erol K. idaresindeki araç, Yılmaz G. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı ambulanslarla Yenice ve Çan Devlet Hastanelerine kaldırılırken, araçta bulunan Emine Kaymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çanakkale’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü Kaymak'ın cenazesinin Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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