28 Nisan 2024 23:26 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 23:26
Çanakkale'de 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ ve ‘KB-4304’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 20’si çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı