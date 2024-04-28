Çanakkale'de 20’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

28 Nisan 2024 23:26 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 23:26

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ ve ‘KB-4304’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 20’si çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.