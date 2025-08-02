Çanakkale'de alacak verecek tartışması: Yaralı var

Çanakkale'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Recep Uyanık (50) işyerine gelen Ali Kemal Emecen (58) ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada Emecen, Uyanık'ı yanındaki tabancayla ateş ederek yaraladı.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ALEVLENDİ

Olay, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 11.30 sıralarında Recep Uyanık'ın gayrimenkul danışmanlığı yaptığı iş yerinde meydana geldi. Ali Kemal Emecen, gayrimenkul danışmanı Uyanık'ın ofisine gelerek alacak verecek konusu yüzünden tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma alevlenip kavgaya dönüşünce Emecen, gayrimenkul danışmanı Uyanık'ı yanında getirdiği tabancayla ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Uyanık, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Recep Uyanık'ı yaralayarak olay yerinden kaçan Ali Kemal Emecen, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli polise verdiği ilk ifadede, Recep Uyanık ile aralarında alacak verecek konusu olduğunu belirtti.