Çanakkale'de belediye durağına zarar veren gençler kayda alındı!

12 Eylül 2024 00:23 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 00:25

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, kamu malına zarar verenlerin 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.