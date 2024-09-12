Çanakkale'de belediye durağına zarar veren gençler kayda alındı!
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, kamu malına zarar verenlerin 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde gençlerin kapalı bir otobüs durağına zarar verdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Belediye, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Paylaşımda, Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesi gereğince kamu malına zarar vermenin suç olduğu ve faillerin 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği vurgulandı.
Belediye, mal varlığına yönelik yapılan saldırıların hukuki karşılığının ağır olduğuna dikkat çekti.