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Çanakkale'de deniz yolu ulaşımına fırtına engeli: Feribot seferleri iptal edildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:29

Çanakkale'de etkili olan şiddetli fırtına deniz yolu ulaşımını vurdu. Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak feribot seferleri iptal edildi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Çanakkale​'de kötü hava şartları ulaşımı da vurdu. Fırtına​ sebebiyle feribot​ seferleri durduruldu.

Çanakkale'de deniz yolu ulaşımına fırtına engeli: Feribot seferleri iptal edildi - 1. Resim

GÖKÇEADA VE BOZCAADA​'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de deniz yolu ulaşımına fırtına engeli: Feribot seferleri iptal edildi - 2. Resim

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de deniz yolu ulaşımına fırtına engeli: Feribot seferleri iptal edildi - 3. Resim

ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Çanakkale'de bu hafta kar yağışı da etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Çanakkale'nin 5 günlük hava durumu şöyle:

  • Perşembe: Yağmurlu, sıcaklık 9 derece
  • Cuma: Karla karışık yağmurlu, sıcaklık 4 derece
  • Cumartesi: Karla karışık yağmurlu, sıcaklık 4 derece
  • Pazar: Çok bulutlu, sıcaklık 8 derece
  • Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10 derece

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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