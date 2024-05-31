Çanakkale'de deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

31 May 2024 09:43 - Güncelleme : 31 May 2024 09:48

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 17. 7 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...