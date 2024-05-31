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Çanakkale'de deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 09:43 - Güncelleme : 31 May 2024 09:48
Çanakkale&#039;de deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Çanakkale'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 09.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 17. 7 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

 

Kaynak: TGRT Haber
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