Çanakkale'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi açıkları olan sarsıntının derinliği 10.83 kilometre olarak ölçüldü.

Bugün İstanbul'da medyana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremden sonra bir sarsıntı da Çanakkale'de gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentin Bozcaada ilçesinde hissedilen ve merkez üssü Ege Denizi olan depremi duyurdu.

OLUMSUZ GELİŞME YOK

Saat 18.06'da kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli panik nedeni oldu. Derinliği 10.83 kilometre olarak ölçülen sarsıntının ardından bölgeden herhangi bir olumsuz haber aktarılmadı.

KANDİLLİ 4.0 OLARAK DUYURDU

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından da ölçüldü. Rasathane, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak bildirirken derinliğini ise 7.7 kilometre olarak kaydetti.