Çanakkale'de deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nin merkez üssü olduğu 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çanakkale Gökçeada açıklarında hissedilen sarsıntının derinliği 19,6 kilometre olarak ölçüldü.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının derinliğini 19.6 kilometre olarak ölçtü.

1 AY ÖNCE 5.2 İLE SALLANMIŞTI

Saat 22.39'da kaydedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı. Bölgede 7 Haziran 2025'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı Çanakkale ve çevre illerde de hissedilmişti.