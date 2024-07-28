Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çanakkale'de deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Çanakkale'de deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
28 Temmuz 2024 01:44 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 01:45
Çanakkale&#039;de deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer depremin adresi Çanakkale.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,1 olarak açıklandı.

Saat 01.31 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7.58 kilometre olarak ölçüldü.

Son depremler için tıklayın

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...