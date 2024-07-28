Çanakkale'de deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

28 Temmuz 2024 01:44 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 01:45

Bizimkiler dizisi binasını da deprem korkusu vurdu! Cemil'in ev sahibi yıkılmasını istemiyor

Bizimkiler dizisi binasını da deprem korkusu vurdu! Cemil'in ev sahibi yıkılmasını istemiyor

Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer depremin adresi Çanakkale.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,1 olarak açıklandı.

Saat 01.31 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7.58 kilometre olarak ölçüldü.

Son depremler için tıklayın