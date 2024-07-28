Çanakkale'de deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
28 Temmuz 2024 01:44 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 01:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer depremin adresi Çanakkale.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,1 olarak açıklandı.
Saat 01.31 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7.58 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber