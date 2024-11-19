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Çanakkale'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:30
Çanakkale&#039;de deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 9,5 km altın gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Çanakkale​'de 3,9 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Kandilli'nin veriler şu şekilde;

  • Büyüklük    3.9 (ML)
  • Yer    Biga (Çanakkale)
  • Tarih(UTC)    19-11-2024 07:46:15
  • Enlem    40.28
  • Boylam    26.9992
  • Derinlik    9.55  (KM)

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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