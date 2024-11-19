Çanakkale'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:30
Son dakika haberi: Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 9,5 km altın gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Çanakkale'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'nin veriler şu şekilde;
- Büyüklük 3.9 (ML)
- Yer Biga (Çanakkale)
- Tarih(UTC) 19-11-2024 07:46:15
- Enlem 40.28
- Boylam 26.9992
- Derinlik 9.55 (KM)
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com