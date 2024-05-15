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Çanakkale'de engerek yılanı paniği! Boruların arasından çıktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 15:02 - Güncelleme : 15 May 2024 15:03

Çanakkale'de İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirilen borular arasından zehirli engerek yılanı çıktı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sanayi sitesinde engerek yılanı paniği yaşandı.

İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in tarlasından getirdiği borular traktöründen indirildiği esnada, bir borunun içinden engerek yılanı çıktığı fark edildi. Bunun üzerine sanayi esnafı yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

BORULARIN İÇİNDEN ÇIKTI

Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen Sadık Göğüsgeren, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bahçeden getirdiğim boruların içinden engerek çıktı. Sanayi esnafımız yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. İyi ki fark edilmiş" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de engerek yılanı paniği! Boruların arasından çıktı - 1. Resim

Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş ise, "Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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