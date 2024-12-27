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Çanakkale’de feribot seferleri iptal oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Aralık 2024 18:10 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:11
Çanakkale’de feribot seferleri iptal oldu!

Çanakkale’de feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal oldu. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferleri duyurdu...

Çanakkale’de Bozcaada​ ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot​ seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale​ Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

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ÇANAKKALE'DE İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ HANGİLERİ?

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale’de feribot seferleri iptal oldu! - 2. Resim

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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