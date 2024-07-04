Çanakkale'de kan donduran olay! Cinnet getiren baba, ailesini katledip intihar etti

04 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:24

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan dehşet Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Öğle saatlerinde İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde cinnet getiren İsmail Çakmak dehşet saçtı. Evde bulunan pompalı tüfeği alan İsmail Çakmak, eşini ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç'ye kurşun yağdırdı.

EKİPLER TÜM AİLEYİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Ardından İsmail Çakmak intihar etti. Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.