Çanakkale'de korkutan deprem! İlk veriler açıklandı

26 Haziran 2024 02:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 02:59

İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!

İtfaiye, asker ve köylü el ele korkutan yangın için seferber oldu!

Çanakkale sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem çevre yerleşim yerlerinden de kısa süreli olarak hissedildi. Olumsuz bir bilgiye yer verilmeyen depremin merkez üssü ise Eskibalıklı yerleşim yeri olarak açıklandı. Deprem, 16 kilometre derinlikte kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...