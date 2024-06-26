Çanakkale’de korkutan yangın: Antik kente sıçradı

26 Haziran 2024 18:22 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:25

Aşırı sıcaklar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle Türkiye'nin birçok ilinde orman ve makilik alan yangınları çıkıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.