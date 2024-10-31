Çanakkale’de meraklandıran görüntü: Sahil kıpkırmızı oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ekim 2024 13:36 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:37
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos sonrasında Çanakkale sahillerinde oluşan görüntü meraklandırdı. Lodos, sahillere kırmızı yosun getirdi.
Marmara’da etkili olan lodos sonrasında Çanakkale sahillerinde meraklandıran görüntüler ortaya çıktı. Çevre sakinleri kızıl görüntü sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.
KIRMIZI YOSUNLAR SAHİLLERE KADAR GELDİ
Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi. Marmara Denizi’nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi. Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı