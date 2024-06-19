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Çanakkale'de orman yangını! Bakanlık açıkladı: Boğazda gemi trafiği tek yönlü sağlanıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:24
Çanakkale&#039;de orman yangını! Bakanlık açıkladı: Boğazda gemi trafiği tek yönlü sağlanıyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı aktarıldı. Gemi trafiğinin güney-kuzey tek yönlü olarak devam edeceğin belirtildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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