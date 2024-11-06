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Çanakkale'de orman yangını: Ekipler harekete geçti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:06

Çanakkale’nin Biga ilçesi Çiçeklidede mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgar sebebiyle yayılan yangına ekipler müdahale etmek için harekete geçti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 13.00 sıralarında Çiçeklidede mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler harekete geçti - 1. Resim

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman personeli yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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