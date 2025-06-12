Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık Bakanlığı Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiğini, olayda 1 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda bir patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 1 vatandaş da yaralandı.
Gelişme Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.
Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."