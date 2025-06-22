Çanakkale’de tarım arazisinde yangın

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Değirmencik ile Aksaz köyleri arasında tarım arazisinde çıkan orman yangınına müdahale edildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Değirmencik ile Aksaz köyleri arasında tarım arazisinde çıkan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.



TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI

Yangın saat 15.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Değirmecik ile Aksaz köyleri arasında kalan tarım arazisinde başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.