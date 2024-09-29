Çanakkale’de tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı!

29 Eylül 2024 22:54 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:10

Biga'da alabora olan teknedeki 7 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Çanakkale​'nin Biga​ ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik​ ekiplerince kurtarıldı. Biga ilçesi Bozlar köyü açıklarında saat 17.00 sıralarında bir tekne alabora oldu. Bölgeye ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Alabora olan teknedeki kişiler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik botu ile Karabiga beldesine getirilen vatandaşlar, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI BELLİ OLDU!

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı yaptığı açıklamada, “Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil Güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbiren İlçe Devlet Hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır” dedi.