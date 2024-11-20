Çanakkale’de ulaşıma lodos engeli: Seferler iptal edildi!

20 Kasım 2024 20:10 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:19

Çanakkale’de lodos fırtınası nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., iptal edilen seferleri tek tek duyurdu…

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Çanakkale​'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat arasında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

SEFERLER İPTAL OLDU

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bu gece yarısından itibaren saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında Eceabat’tan saat 04.00 ile 06.00, Çanakkale’den ise saat 05.00 seferleri iptal edildi.