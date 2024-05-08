Çanakkale'de ürküten deprem!
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 10:37 - Güncelleme : 08 May 2024 10:47
Son dakika haberi: Çanakkale'de saat 10:19:03 civarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 25.9 km derinliğinde yaşandı. AFAD verilerine göre Babakale, Gülpinar gibi yerleşim yerleri depremden hafif etkilendi.
Meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
SON DEPREMLER
Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti Depremin derinliği AFAD tarafından 11 km olarak açıklanmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com