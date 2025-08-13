Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
BU KEZ DE İZMİR YANIYOR!

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale'de başlayan orman yangının müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, bu kez de İzmir'in iki ilçesinden alevler yükseldi. Buca ve Aliağa ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu. Yerleşim yerlerine kadar dayanan yangında kusuru bulunduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. İşte yangın bölgesinde son durum...

YANGINA İLİŞKİN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

YANGINA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin çalışması sayesinde azaldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu. Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin etkisini kaybettiği görülürken, yangını tamamen kontrol altına almak için günün ağarmasıyla beraber hava araçları yeniden çalışmalarına başladı.

