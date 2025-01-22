Çanakkale'yi sis bastı! Boğaz'da gemi trafiği kapatıldı

22 Ocak 2025 07:20 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:23

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

Çanakkale yoğun sisin etkisi altında. Gündüzleri yüksek seyreden sıcaklıkların ardından gelen soğuma sonrası kent genelinde göz gözü görmez oldu. Bu durum Çanakkale Boğazı​'ndaki gemi trafiğini de vurdu.

GEÇİŞLER TAMAMEN DURDU

Boğazı etkili olan yoğun sis​ nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ONLARCA GEMİ DEMİRLEDİ

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.