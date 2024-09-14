Candan kardeşler davasında itiraf! Sarallar suç örgütü izi

14 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:48

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin yargılandığı davada yeni duruşma görüldü. Candan kardeşlerle yargılanan sanık Onur Apaydın'dan suç örgütü itirafı geldi. Çok pişman olduğunu söyleyen Apaydın, "Kimsenin söyleyemediği Ümit Saral organize suç örgütünden bahsediyorum" dedi.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve 'Nihal Candan' olarak bilinen ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Türkiye'nin konuştuğu davada dikkat çeken suç örgütü itirafı geldi. Candan kardeşlerle yargılanan sanık Onur Apaydın, eski bir polis bir memuru olarak mahkeme karşısında olmaktan utanç duyduğunu söyledi.

"AYRICA BEN POLİS MEMURUYDUM..."

Kaan Hamzaoğlu" ismini kullanarak kendini zengin göstermediğini, Gülnihal Çiçek ve davada taraf olan kimseyi aldatmadığını öne süren Onur Apaydın, "2014 yılında 'Hamzaoğlu Araç Kiralama' ve 'Hamzaoğlu Büfe' olarak işletmelerim vardı. Ayrıca ben polis memuruydum. Tabelamda da o yıllarda 'Kaan Hamzaoğlu' yazıyordu. Eskiden beri beni hep Kaan olarak bilir ve öyle hitap ederler. Bana bu işletmeleri ailem açmıştı. 10 yıl polislik yapıp mesleği bırakacaktım. Araç kiralama dükkanımda 20'ye yakın araç vardı. Bu araçları emniyet görevlileriyle ilgili derneğe ve çevresine kiralıyordum" ifadelerini kullandı.

"ÜMİT SARAL'IN BİTMEK BİLMEYEN TALEPLERİ"

O dönemde Zeytinburnu İlçe Emniyet Amirliğinde şoförlük yaptığını, aracın şirketine ait olduğunu belirten Apaydın, bu iş yerlerini Ümit Saral'ın "bitmek bilmeyen talepleri" nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını savundu.

"AİLEMİN DAHA FAZLA YIPRANMAMASI İÇİNDİ..."

Bahsi geçen yapı içerisinde yer almaktan dolayı çok pişman olduğunu belirten Apaydın, "Herkesten daha üzgünüm. Kimsenin söyleyemediği Ümit Saral organize suç örgütünden bahsediyorum. Ben bu sisteme ucuza araba almaya, gelir elde etmeye girmedim. Benim bu yapının içinde yer almamın nedeni benim ve ailemin daha fazla yıpranmaması içindi. Kendim için bir maddi kazanç düşünmedim" diye konuştu.