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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:32

Candan Yüceer hangi partiye geçti, YENİ PARTİ'den istifa mı etti? Candan Yüceer kimdir?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Parti içindeki kişisel çıkar çatışmaları ve siyasi nezaketsizlik gerekçeleriyle istifa eden Yüceer'in siyasi kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Candan Yüceer hangi partiye geçti? Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Candan Yüceer hangi partiye geçti, YENİ PARTİ'den istifa mı etti? Candan Yüceer kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 17:32

 

CANDAN YÜCEER HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 'den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Candan Yüceer hangi partiye geçti, YENİ PARTİ'den istifa mı etti? Candan Yüceer kimdir?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa ettiğini ve önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu duyurdu.
Candan Yüceer, YENİ Parti'den kişisel çıkar çatışmaları ve siyasi nezaketsizlik gerekçeleriyle istifa ettiğini belirtti.
İstifa gerekçeleri arasında, hasta olduğu dönemde il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalar ve kurultay delegesi listesine alınmaması yer alıyor.
Yüceer, siyasi nezaket ve yol arkadaşlığı hukukunun önemine dikkat çekerek, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçtiği bir anlayışın içinde olmadığını ifade etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önceliğinin kentteki sorunlara ve yatırımlara odaklanmak olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

YENİ Parti'den istifa eden Candan Yüceer'in başka bir siyasi partiye geçtiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Yüceer, istifasının ardından önceliğinin Tekirdağ'a hizmet etmek olduğunu belirterek kentteki sorunlara ve devam eden yatırımlara odaklanacağını ifade etti.

Yüceer, hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmaları, kongrenin başlatılmamasını ve kurultay delegesi listesine alınmamasını kabul edilemez bulduğunu söyledi. Yaşananların yalnızca delege listesiyle ilgili olmadığını vurgulayan Yüceer, siyasi nezaket ve yol arkadaşlığı hukukunun önemine dikkat çekti.

CANDAN YÜCEER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa etme gerekçesi olarak parti içindeki kişisel çıkar çatışmalarını ve kendisine yönelik siyasi nezaketsizliği gösterdi.

Yüceer, açıklamasında siyaseti kişisel makam ve koltuk hesabı yapmak için yürütmediğini belirtti. Hasta yatağında olduğu dönemde düzenlenen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden tartışma yaşanmasını ve kendisinin kurultay delegesi listesine dahil edilmemesini eleştirdi.

Yüceer, istifa açıklamasında Tekirdağ'ın 11 ilçesinde yaşayan vatandaşların altyapı, yol, su ve sosyal destek gibi hizmet beklentilerinin bulunduğunu ifade ederek siyasi tartışmalar yerine kentin sorunlarına odaklanacağını kaydetti.

 

— Candan Yüceer 🇹🇷 (@CandanYceer) November 7, 2026

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973 tarihinde 'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına hekim olarak başlayan Yüceer, Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da görev yaptı. Bir dönem işyeri hekimliği de yapan Yüceer, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösterdi. Çerkezköy CUMOK'un kurucu başkanlığını ve Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu üyeliğini üstlendi.

Siyasi kariyerine 'nde (CHP) başlayan Candan Yüceer, 2011 genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili seçildi. 24, 25, 26 ve 27. yasama dönemlerinde dört dönem milletvekilliği yaptı. CHP Parti Meclisi üyeliğinde üç dönem görev aldı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanvekilliği görevlerini yürüttü. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu başkanlığı görevinde de bulundu.

2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmayan Yüceer, aynı yıl Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. CHP tarafından 2024 yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Yüceer, 31 Mart 2024 seçimlerini kazanarak Tekirdağ'ın ilk kadın büyükşehir belediye başkanı oldu.

CANDAN YÜCEER KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 1973 doğumlu olan Candan Yüceer, 7 Kasım 2026 itibarıyla 53 yaşındadır.

CANDAN YÜCEER NERELİ?

Candan Yüceer, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır.

CANDAN YÜCEER EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Candan Yüceer evlidir ve iki çocuk annesidir.

ETİKETLER
#Tekirdağ
#malatya
#Candan Yüceer
#Yeni Parti
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Gündem
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