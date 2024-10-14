Eşinin boğazını keserek öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti! "Karımı bir erkekle aldattım"

14 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:10

Bursa'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin boğazını keserek öldüren 2 çocuk babası zanlının ifadesi ortaya çıktı. Cinnet geçirdiğini söyleyen Erdem Gülenç, hakimin "Sen eşini aldattın mı" sorusuna ise zanlı, "Erkekle aldattım" diye cevap verdi.

Bursa​'nın Yıldırım​ ilçesi Musababa Mahallesi'nde 2 çocuk babası Erdem Gülenç, eşi İrade G.'nin kendisini aldattığını iddia etti. İliki arasında çıkan ihanet tartışması kanlı bitti. Erdem G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından ve 14 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Erdem G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİMİ BİR ERKEKLE ALDATTIM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından hazırlanan iddianame sonrası, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Erdem G., hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Çocuğa ve alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davası görülen tutuklu sanık Erdem G., hakimin "Neden öldürdün" sorusuna, "Eşim beni aldatıyordu. Sosyal medyada uygunsuz fotoğraflarını birilerine gönderdiğini gördüm. Beni küçümseyince cinnet geçirdim. Mutfakta ahşap bir bıçak vardı. O esnada kendisine vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Hakimin "Sen hiç eşini aldattın mı" sorusuna ise Erdem G., "Erkekle aldattım. Daha önce birlikteliğimiz vardı. Eşimin de bundan haberi vardı" diye cevap verdi.

Yeni ifadelerin ortaya çıkmasının ardından 9. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığın davasını bir ileri tarihe erteledi.