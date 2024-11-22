Caniliğin bu kadarı! Otomobille köpeğin üzerinden geçip gitti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Kasım 2024 04:11 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 04:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücü otomobiliyle köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmayıp yoluna devam etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum​ ilçesi Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde korkunç bir olay yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen sürücü​, boş otoparkta geri geri gittikten sonra otomobilini ileri doğru sürdü. Otoparkta yatan köpeğin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, daha sonra durmayıp yoluna devam etti. KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI Can havliyle yattığı yerden kalkan köpek, bölgedeki bir süpermarkete girdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arka ayaklarından yaralı köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. İlgili Haberler Böyle canilik görülmedi! 2 yaşındaki bebeğine tiner içirerek öldürdü Çocuklarının boğazına bıçak dayayan cani babanın savunması 'pes' dedirtti!