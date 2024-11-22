Caniliğin bu kadarı! Otomobille köpeğin üzerinden geçip gitti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücü otomobiliyle köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmayıp yoluna devam etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde korkunç bir olay yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen sürücü, boş otoparkta geri geri gittikten sonra otomobilini ileri doğru sürdü. Otoparkta yatan köpeğin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, daha sonra durmayıp yoluna devam etti.
KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Can havliyle yattığı yerden kalkan köpek, bölgedeki bir süpermarkete girdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arka ayaklarından yaralı köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.