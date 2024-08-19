Çankırı'da orman yangını hızla ilerliyor: Vatandaşlar eşyalarını da alarak kaçmaya başladı: Korktuğumuz başımıza geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 20:28 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:34
Son dakika yangın: Ilgaz'da başlayan orman yangını durdurulamıyor. Alevlerin ilerleyişini sürdürmesiyle 4 köy tahliye edildi. Dron ile durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.
Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyü civarında çıkan orman yangını çevreyi tehdit etmeyi sürdürüyor.
Alevlerin hızlı ilerleyişiyle Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgeye taşınmaya çalışılıyor.
KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ
Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, “Korktuğumuz başımıza geldi. 4 köyümüzü tahliye ettik ve vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan gelen ekiplerle yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılıyor. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey, rüzgarın kesilmesi için dua etmek” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı