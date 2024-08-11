Genç fenomen canlı yayında 9 gün boyunca 1 saniye bile uyumadı! Son hali herkesi ürküttü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 13:02 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 13:04
Yabancı bir sosyal medya fenomeninin canlı yayın açarak 9 gün boyunca 1 saniye uyumadı. Gencin ayakta duramadığı anlar saniye saniye kaydedildi.
YouTube'de canlı yayın yapan bir yayıncı şaşkına çevirdi. Genç yayıncı, kendisini takip edenlere günler boyunca uyumama sözü verdi. Rekor kıracağını söyleyen genç, 9 gün boyunca uyumamayı başardı.
9 GÜNÜN SONUNDA YÜRÜYEMEDİ BİLE
229 saat boyunca uyumayan gencin ilginç anları saniye saniye kameraya yansıdı. Arkadaşının tuttuğu genç, yürümekte dahi zorlandı.
Vücudunu kontrol etmekte zorlanan genç adamın o anları sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com