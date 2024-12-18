Canlı yayında anlattı, herkes buz kesti: 17 çocuk doğurdu, kocası tek tek öldürmeye başladı! Nedeni kan dondurdu

18 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:11

Esra Erol'un sunduğu televizyon programına katılan 26 yaşındaki Vefa Keskin'in anlattıkları kan dondurdu. Babası Hüseyin Keskin'in kendini mehdi ilan ederek 17 çocuğundan 5'ini öldürdüğü anlatan genç adam herkesi şaşkına çevirdi. Olay akıllara Palu ailesini getirdi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Esra Erol'un sunduğu programda işlenen konu herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayına katılarak aile içinde yaşanan korkunç olayları anlatan 26 yaşındaki Vefa Keskin'in her sözü tüyler ürpertti. Ağabeyi, babası ve annesinin neler yaptığı canlı yayında tek tek anlatan genç adam kardeşlerinin kurtarılmasını istedi.

"ÖYLE BİR AİLEDE BÜYÜDÜM Kİ..."

Keskin, "Öyle bir ailede büyüdüm ki annem sürekli çocuk doğururken ölmeyi hayal ediyordu, çünkü cennet hayali vardı. Kardeşlerim ölüyordu sanki rutin ve normalmiş gibi sıradan bir şekilde gömüyordu. Evin içinde şiddet ve eziyet vardı. Biz yanlışı gördük ve harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Annesinin cennete gitmek için 17 çocuk doğurduğunu ve doğumda ölmek istediğini belirtti. Babasının ise ‘cennete göndermek’ amacıyla çocuklarından 5’ini öldürdüğünü anlattı.

"İŞKENCİLERE MARUZ KALDIK"

Kardeşlerinin kurtarılmasını isteyen Keskin "1,5 yaşındaki kardeşim boğularak öldürüldü. Ben ve diğer kardeşlerim çeşitli işkencelere maruz kaldık" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Vefa Keskin, babasının müebbet hapis cezası almasının ardından, ağabey Erdem Keskin’in babasının yaptıklarını devraldığını iddia etti. İki kardeş Esra Erol’da karşı karşıya gelirken, ağabey iddiaları reddetti.