Canlı yayında "beni ekip, helikopter alabilir mi" demişti! Ağaçların altında yakalandı

22 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:27

Gaziantep'te feci kaza! 2 servis aracı kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te feci kaza! 2 servis aracı kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'de 15 gün önce tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan 39 yaşındaki şüpheli R.P. sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Canlı yayında kendisinin 17 yaşından beri cezaevine girip çıktığını ve kimsenin yakalayamayacağını kasteden şüpheli, "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" ifadelerini kullandı.

JASAT KISKIVRAK YAKALADI

Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. R.P.'nin yakalanmamak için farklı güzergâhlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı.

AĞACIN ALTINDA SAKLANIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen noktalarda arama yapan ekipler tespit edilen ayak izleri ve yaşam malzemesi atıklarından çemberi daralttı. Şüpheli R.P.'nin olduğu değerlendirilen narenciye bahçesine şok baskın yapan ekipler şahsı ağaç altında yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli, "Kimse bulamaz diyordum, jandarma buldu" dedi. Jandarmada ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.