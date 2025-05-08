Canlı yayında dikkat çeken 'mesajı aldım' değerlendirmesi: Kimin yaptırdığını biliyor olmalı!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyla ilgili konuştu. Başaran, “Özgür Özel mesajı aldıysa kimin yaptırdığını biliyor olmalı” dedi…

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programındaki değerlendirmelerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleşen saldırıya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Başaran, Özel'in kamuoyuna yansıyan "mesajı aldım" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, bu ifadenin, Özel'in söz konusu saldırının arkasındaki failleri bildiği anlamına gelebileceğini dile getirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920559723738214483

“NEDEN ŞİKÂYETÇİ OLUNMAMIŞ?”

Gazeteci Nuray Başaran, “Sahada görev yapan tüm polislere soruşturma açıldı. Bu sürecin 16 Aralık’tan itibaren araştırılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Çok kapsamlı araştırılmalı. Bu kişinin iletişimi hangi Cumhuriyet Halk Partililerle devam etmiş, neden şikâyetçi olunmamış, gerisini çözeriz denmiş. Sonuçları kime yaramıştır ona bakmak lazım” diye konuştu.

Olayın ardından sahada görev yapan tüm emniyet mensupları hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatan Başaran, bu sürecin detaylı bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle 16 Aralık tarihinden itibaren yaşanan gelişmelerin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hangi isimlerle bağlantılarının olduğunun, neden daha önce bir şikayette bulunulmadığının ve "gerisini çözeriz" söyleminin ne anlama geldiğinin aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

“KİMİN YAPTIRDIĞINI BİLİYOR OLMALI”

Başaran, bu olayın sonuçlarının kimin lehine olduğuna bakmanın önemine de dikkat çekti. Selçuk Tengioğlu'nun ihbarıyla başlayan bir kamuoyu desteğinin oluştuğunu söyleyen Başaran, Özgür Özel'e yapılan bu saldırının kimseye fayda sağlamadığını belirtti. Başaran, “Selçuk Tengioğlu’nun ihbarı yapmasıyla başlayan bir destek var. Özel’e yapılan saldırı kimseye yaramıyor. Özel, “mesajı aldım” dedi. Bir kişi mesajı aldıysa kimin yaptırdığını biliyor olması lazım. Özgür Özel mesajı aldıysa kimin yaptırdığını biliyor olmalı” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920562340610687452